São Paulo e Flamengo deixam fase ruim de lado e querem mudar o ano na final da Copa do Brasil

São Paulo e Flamengo começam a disputar o título da Copa do Brasil neste domingo no estádio do Maracanã, às 16h. Apesar de finalistas, os dois times estão longe de viver seus melhores momentos na temporada e tentam usar a decisão para mudar completamente o ano de 2023.

Em busca de um título inédito, o São Paulo entra em campo pressionado. Depois de ser eliminado nas quartas do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana, competições que foi finalista em 2022, e longe das primeiras colocações no Brasileirão, o time de Dorival Júnior entra em campo sabendo que a Copa do Brasil é o único torneio que pode mudar completamente a temporada da equipe.

O time de Dorival Júnior "apostou" tudo que tinha na disputa das Copas. Na Sul-Americana, a equipe foi eliminada nas quartas de final dentro de um Morumbi lotado para a LDU nas penalidades. Nos últimos 15 jogos disputados, o São Paulo conquistou três vitórias e despencou na tabela do Brasileirão. Questionado sobre a queda de rendimento da equipe nas últimas partidas, Dorival foi direto ao explicar como vê a situação do clube na temporada com a final da Copa do Brasil tão próxima.

"Seria impossível cobrar mais do que os jogadores apresentaram. Todos os jogadores, de São Paulo e Flamengo, estão pensando muito nos dois jogos que serão disputados. Todo mundo quer que chegue logo esse momento. O jogo deste domingo vai ser disputado com outra característica, em um outro momento. O Flamengo tem histórico de conquistas, mas o São Paulo tem a necessidade do título e é em cima disso que estamos trabalhando. Todos sabemos da importância histórica desta final."

FLAMENGO EM BUSXA DO ÚNICO TÍTULO POSSÍVEL

O ano do Flamengo começou repleto de possibilidades de conquistas e, uma a uma, o clube foi perdendo. Campeonato Carioca, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana foram perdidas ainda com Vítor Pereira no comando da equipe e, mais recentemente, o time foi eliminado da Copa Libertadores tomando a virada do Olímpia, no Paraguai, nas oitavas de final.

No Campeonato Brasileiro, apesar de se manter no G4, o time vê a possibilidade de título cada vez mais distante por causa da excelente campanha do Botafogo. Desta forma, a busca pelo penta da Copa do Brasil é vista pela torcida como a única chance de não se "perder" um ano sem títulos, o que não acontece desde 2018.

Apesar disso, o momento atual do clube está longe de ser dos melhores. Com diversos relatos de problemas de relação entre a comissão técnica e os jogadores, principalmente após o soco que o ex-preparador físico deu no atacante Pedro, depois da derrota em rodada do Brasileirão para o Atlhetico-PR, por 3 a 0, no Espírito Santo, aliado aos problemas físicos do elenco no momento de decisão da temporada fazem com que as dúvidas em relação ao que o time pode render na decisão sejam reais. Questionado sobre o rendimento da equipe e o que está acontecendo com o clube, Gabigol foi direto ao tentar explicar e pediu apoio da torcida neste domingo.

"Tem sido uma constante e é verdade. A gente realmente não conseguiu vencer esses jogos depois da data Fifa. A gente se preparou, fez amistoso, treinou, mas realmente as coisas não aconteceram. É difícil apontar o que aconteceu. Se fosse fácil, a gente teria resolvido. Se a gente tivesse saído vencendo por 1 a 0, as coisas poderiam ter sido diferentes. O que temos que fazer é ir pra casa, descansar, trabalhar novamente, e domingo vencer um jogo que é muito importante."