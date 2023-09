Atletas de corpo e mente

Neste último final de semana, a Vila Olímpica de São João de Meriti recebeu mais uma etapa sub-14 dos XXIV Jogos da Baixada 2023, uma realização do jornal O DIA, apresentação do Sesc RJ e apoio da Refit e da Cedae.

A Vila Olímpica, aliás, segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, já existe há mais de 25 anos, mas foi repaginada há dois, na nova gestão, e desenvolve um trabalho com mais de 100 de crianças com deficiência.

"Graças a esse projeto, o município foi vice-campeão mundial nas Olimpíadas Especiais de Berlim deste ano".

A ideia do secretário é futuramente investir na arquibancada do ginásio - "nosso sonho".

Enquanto o sonho não sai do papel, foi nas atuais instalações que as meninas do basquete sub-14 fizeram bonito nesse sábado. No primeiro jogo, a equipe de Belford Roxo venceu a de Japeri por 10 x 4. Na sequência, Queimados ganhou de Nilópolis por 14 x 0. Depois, Mesquita venceu Nova Iguaçu de 4 x 3; Duque de Caxias ganhou de Paracambi por 12 x 1; e Belford Roxo venceu São João de Meriti por 5 x 2.

Com as semifinais, Caxias venceu Mesquita por 25 x 0 e Belford Roxo venceu Queimados: 2 x 0.

A grande final - jogo duro, aliás - foi entre Caxias e Belford Roxo, com a equipe caxiense vencendo por 9 x 2, sagrando-se a campeã do dia.

Além de campeã, cujas atletas foram premiadas pelas mães, Duque de Caxias também levou a medalha de melhor atleta, para o destaque Maria Luíza.

Já Mesquita, apesar do terceiro lugar no pódio, ficou com o prêmio de melhor técnico: Victor Bohrer, que elogiou o que chamou de "grupo conectado" e disse que, para a próxima, a ideia é tornar uma equipe forte de sub-14.

E no domingo, nem o calor de quase 40ºC nem o silêncio sepulcral que tinham que fazer tirou o ânimo da torcida que foi acompanhar alunos e alunas exercitando o cérebro. Antes do início, o professor Antônio Prazeres, coordenador dos Jogos da Baixada desde a primeira edição, pediu que torcedores ficassem sentados e ninguém na quadra. Concentração foi fundamental para as nove equipes: Belford Roxo, Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Japeri, São João de Meriti, Paracambi e Seropédica. Esta última só participou do masculino e com apenas dois atletas, que, curiosamente, pelo sorteio, jogaram a primeira rodada entre si: os irmãos Miguel Sampaio (vencedor) x Gustavo Sampaio.

O subsecretário de Esportes de Seropédica, Raphael Pedroso, chegou a brincar: "Estou feliz porque um dos nossos atletas ganhou. E estou triste, porque um dos nossos atletas perdeu". Ele justificou a tão pequena equipe (inclusive sem a presença da equipe feminina), porque não houve tempo fazer eliminatória.

Assim como no ano passado, segundo o professor André Luís Penudo, também um dos coordenadores, "foram partidas seguindo o método suíço, em que todo mundo concorre com todo mundo: os vencedores entre si e os perdedores também se enfrentam uns aos outros. Foi feito um chaveamento por computador com as equipes". O primeiro dos atletas chamado assumia as peças brancas.

André lembrou que "a competição é individual e por equipe, já que representam a cidade." As partidas eram de 15 minutos. Em caso de empate, entrava o relógio para continuar a partida.

A grande campeã do xadrez deste ano foi Mesquita, tanto no masculino quanto no feminino. Entre as meninas no individual, a cidade levou ouro (com Raphaela Cardoso) e prata (com Clara Silva). O terceiro lugar foi para Larissa Oliveira, de São João de Meriti. Raphaela também levou o prêmio de melhor atleta e o Josimar Barroso de Castro, também de Mesquita, o de melhor técnico.

Com relação ao masculino, no individual, Mesquita também levou o primeiro (com Otávio Laba, que também levou o prêmio de melhor atleta) e segundo lugar (com Guilherme Moura). A medalha de bronze ficou para Enzo Silva, de Caxias. Na equipe geral masculina, Mesquita também foi campeã, Caxias, vice e Belford Roxo ficou em terceiro lugar. Além do prêmio de melhor técnico que foi para Renato Ferreira Barreto, de… Mesquita.

No próximo final de semana, o último dos quatro, é a vez do Sesc de São João (Avenida Automóvel Clube, 66, no Centro) receber o vôlei feminino e a natação no sábado. E, no domingo, a Vila Olímpica de Mesquita (Avenida Baronesa de Mesquita, s/nº, em Cosmorama) é quem recebe o vôlei masculino e o encerramento dos jogos.

Quem perder, agora só no ano que vem.

Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região.

Venha torcer! Venha vibrar!

Todos os eventos podem ser acompanhados pelo Facebook (https://www.facebook.com/jogosdabaixada) e pelo Instagram (@jogosdabaixada).