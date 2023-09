'Parecia o nosso futebol dos sósias'

O péssimo futebol apresentado pelo Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil foi o assunto de ontem entre os torcedores. Para os rubro-negros, pior ainda. O time já vinha oscilando, é verdade, mas o que se viu no último domingo, no Maraca, foi de aterrorizar. Já para aqueles que levam o esporte no humor, a resposta parece clara. Não era o time do Flamengo em campo, e sim os sósias dos jogadores.

Mais famoso sósia das redes sociais, Jeferson Salles, o Gabigol da Torcida, esteve no Maracanã e brincou com a fraca atuação do time. "Parecia o time dos sósias que a gente organiza".

Eu estava na arquibancada e os torcedores brincavam comigo que eram os sósias que estavam disputando a final", completou.

Aproveitando o momento, ele se reuniu ontem, com Carlos Gargaglione, o Dorival da Torcida, e com o motorista Fabiano Amorim, que se apresenta como sósia do atual e - criticado - treinador do Flamengo. "Eu acho parecido, mas os amigos me zoam. Me chamam de Sampaoli da Shopee, Jorge Shopeeoli. Eu levo na brincadeira, mas posso falar uma verdade? Eu faria melhor no domingo", reclamou.

Já os sósias de Gabigol e Dorival trocaram beijinhos e juras de amor igual aos originais. O Dorival da Torcida, inclusive, se colocou à disposição caso o original não queira voltar. "Até agora não entendi por que me mandaram embora, ou melhor, ele embora", pediu. No entanto, todos concordam em duas coisas: que o Flamengo vai conseguir a taça no Morumbi, e que para isso é preciso demitir o técnico. "A única chance é mudar tudo", concluiu Jeferson.