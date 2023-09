Arrascaeta treina com bola

O Flamengo teve uma boa notícia na manhã de ontem. O apoiador Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo realizaram suas primeiras atividades com bola, desde que tiveram suas lesões musculares nas coxas esquerdas, no Ninho do Urubu. O Rubro-Negro corre contra o tempo na esperança de tê-los no domingo contra o São Paulo, na final da Copa do Brasil, no Morumbi. As informações são do portal GE.

Na atividade, a dupla participou do aquecimento com o grupo do Flamengo, e também da roda de "bobinho" com o restante do elenco.