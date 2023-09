Saca essa: Jogos da Baixada terminam no fim de semana

O mês de setembro está chegando ao fim e com ele também os XXIV Jogos da Baixada, uma realização do jornal O DIA, apresentação do Sesc RJ e apoio da Refit e da Cedae.

Amanhã, dia 23, o Sesc de São João de Meriti (Av. Automóvel Clube, 66 - Centro) recebe as meninas do vôlei e a natação (feminina e masculina, ambos sub-14). Por fim, no domingo, dia 24, o vôlei masculino (também sub-14) se apresenta na Vila Olímpica de Mesquita (Avenida Baronesa de Mesquita, s/nº, em Cosmorama), antes do encerramento dos jogos.

No vôlei feminino, a primeira rodada abre com Duque de Caxias x Belford Roxo (quem ganhar enfrenta a equipe de São João de Meriti); e na sequência vem Japeri x Mesquita (quem vencer encara Queimados). A segunda rodada abre com Paracambi x Nova Iguaçu e depois vem Mangaratiba x Nilópolis.

Já no masculino, a primeira partida é entre Mangaratiba x Belford Roxo (e quem vencer encara Nova Iguaçu); depois é a vez de São João de Meriti x Paracambi (e quem vencer enfrenta Queimados); o terceiro jogo (já na segunda rodada) acontece entre Nilópolis x Duque de Caxias e depois vem Japeri x Mesquita.

De acordo com o professor Antônio Prazeres, coordenador dos Jogos da Baixada desde a primeira edição, embora a competição esteja muito acirrada, "principalmente entre São João de Meriti, Mesquita e Caxias", tudo, entretanto está "transcorrendo num clima de muita harmonia e muita paz."

"Na verdade, este foi um grande preparatório para ano que vem, quando a gente faz 25 anos."

Quem perder, agora só em 2024.

Jogos da Baixada, o maior evento socioesportivo da região.

Todos os eventos podem ser acompanhados pelo Facebook (https://www.facebook.com/jogosdabaixada) e pelo Instagram (@jogosdabaixada).