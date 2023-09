Esnobou a Sula e perdeu milhões

No total, somando o desempenho na Sul-Americana, Lage tem apenas 46,1% de aproveitamento e uma eliminação nas quartas para o Defensa Y Justicia, quando poderia estar facilmente disputando o título de uma competição continental.

O time da Estrela Solitária empatou no tapetinho do Nilton Santos, em 1 a 1, no primeiro jogo, e perdeu, por 2 a 1, na partida de volta.

O Botafogo, aliás, não vence levanta a taça de um torneio deste porte há praticamente 30 anos, quando conquistou a antiga Conmebol (além dos 28 anos de jejum do Brasileiro).

O clube deixou de faturar 5 milhões de dólares (R$ 24 milhões) se fosse campeão, sem considerar, que, como participou da fase de grupos, poderia colocar no cofre 8,45 milhões de dólares (R$ 42,75 milhões).