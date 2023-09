Marcelo pode ser solução

No segundo tempo da vitória do Fluminense, sobre o Cruzeiro, no Maracanã, por 1 a 0, Marcelo atuou como meia. Ao fim da partida, Fernando Diniz admitiu que poderá utilizar o defensor nesta função.

"É uma opção porque foi opção (contra o Cruzeiro). Mas, naturalmente, não é a posição dele de origem. Mas ele pode, em algum momento, migrar para essa posição, eventualmente sair jogando em uma partida ou durante o jogo a gente usar ele nessa posição. Marcelo é um jogador absurdamente acima da média no ponto de vista técnico. Extremamente talentoso. Um dos maiores jogadores que vimos nos últimos 15 anos no futebol mundial. Ele está se encontrando cada vez mais no Fluminense, está feliz e é sempre um prazer ver o Marcelo jogar", disse.

O gol da vitória foi marcado por Leo Fernández cobrando falta. Foi o primeiro tento do uruguaio, que chegou ao clube no segundo semestre.

"Léo é muito talentoso. Fomos cuidadosos ao trazê-lo. A tendência para ele no futuro é bem positiva", disse o comandante tricolor.