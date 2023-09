Time é bom dentro de casa

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, o Time de Guerreiros igualou a pontuação do Botafogo como melhor mandante do Brasileirão. O Fluminense soma 41 pontos e conquistou 33 com mando de campo. Em 13 jogos como mandante, são 10 vitórias e três empates, além de 20 gols marcados e apenas seis sofridos.

O Tricolor é o único mandante invicto no campeonato. O Botafogo, por exemplo, foi derrotado uma vez em 12 partidas, mas venceu as outras 11 e, por isso, tem um aproveitamento superior.

Já o desempenho do Flu no Maracanã é ainda melhor. Em 11 partidas como mandante, são nove vitórias e dois empates.