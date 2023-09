Arrasca deve jogar Copa BR

O apoiador Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo treinaram com o grupo, ontem, e aumentaram as chances de pegar o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela final da Copa do Brasil. Os dois voltaram a treinar com bola na terça, e ontem avançaram em suas recuperações.

Ambos tiveram exatamente a mesma lesão. Eles machucaram o bíceps femoral da coxa esquerda de gravidade entre os graus 2 e 3. Arrascaeta e Luiz Araújo devem seguir se preparando para o confronto diante do clube paulista. Caso siga evoluindo, o uruguaio tem chances de ser titular.