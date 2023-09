Marcos Braz diz que foi ameaçado

O vereador do município do Rio e vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz (PL), em entrevista coletiva ontem, afirmou que a briga com um torcedor em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ocorreu após ser ameaçado de morte na frente da filha. Em relação à acusação de ter mordido a virilha do torcedor, ele disse não se lembrar.

Outro ponto abordado foi a falta em uma votação na Câmara. Braz disse que optou em não ir ao plenário, no Centro do Rio, embora tenha sido eleito pelo povo, que paga o seu salário.

Braz afirmou que o torcedor Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, de 22 anos, foi o único, dos três, que lhe fez ameaças veementes, inclusive de morte.

"Ele chega e começa as ameaças. Tanto que as gravações que esses dois fizeram não aparece em nenhum momento eu discutindo com eles. Só eles falavam. Eu falei para o cara: 'Já vieram aqui, minha filha está aqui'. Nisso, eu perco o raio de visão dela. Aquilo estava me incomodando. Uma filha de 14 anos vendo o pai sendo xingado e ameaçado de morte. Isso começou a me tirar do sério. Eu peço desculpas, mas a última frase foi 'f...-se a sua filha'. O final vocês viram", disse.