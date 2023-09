Vasco e Flu querem BH27

O atacante Bruno Henrique tem contrato com o clube até o fim do ano. O desejo do Rubro-Negro e do jogador é de uma renovação, porém, o atleta vem sendo assediado por muitos clubes. De acordo com informações do tetracampeão Zinho, que atualmente faz parte da equipe da ESPN, Vasco e Fluminense têm interesse no ídolo rubro-negro.

"O Palmeiras está na dele, assim como Grêmio, Fluminense, Vasco, muitos clubes interessados. Bruno Henrique está no período de ouvir propostas e fazer um pré-contrato. Ele quer renovar com o Flamengo, sua vontade é essa", afirmou o comentarista.