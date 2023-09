'Sou vítima. Ele mentiu que ameacei'

Na quinta, Braz disse que a agressão teria sido premeditada. Além disso, contou que a confusão começou depois que pediu para Leandro parar com as ameaças de morte na frente da filha de 15 anos, mas recebeu a resposta: "f...-se a sua filha". O entregador afirmou que está com receio de sair de casa e não trabalha desde a confusão.

Ele relatou que o vereador mentiu. "[Mentiu] Que eu ameacei ele, que eu estava transtornado, que eu tenho cara de psicopata... Ele não falou nada comigo em nenhum momento, só partiu para agressão. Não faço parte de nenhuma organizada", relatou Leandro.