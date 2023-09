'Ele caiu e mordeu a minha virilha'

O entregador Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, que se envolveu em uma briga com o vereador do município do Rio e vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz (PL), concedeu uma entrevista coletiva ontem, na Taquara, Zona Oeste do Rio. O torcedor negou que tenha ameaçado ou agredido o dirigente e afirmou que, antes da confusão, disse somente para Braz deixar o Flamengo.

"Não o agredi em nenhum momento. Até porque não tinha como, o amigo dele estava me chutando. Eu não falei isso ['f...-se sua filha']. Eu só falei: 'Marcos Braz, sai do Flamengo'. Essas foram minhas únicas palavras e, então, eu virei as costas. Não o xinguei e nem ameacei em nenhum momento", disse Leandro.

O entregador, de 22 anos, afirma que Braz se irritou e começou a andar em sua direção, mas se desequilibrou e caiu. Nesse momento, o vereador teria mordido sua virilha, enquanto um amigo do dirigente passou a chutá-lo.

"Eu virei e ele estava vindo de punho cerrado para cima de mim. Eu virei de frente para ele e dei uns passos para trás. Ele se desequilibrou, caiu, puxou minhas pernas, e eu caí também. Ele caiu sobre minha virilha e me mordeu, enquanto um amigo dele começou a chutar minha cabeça. Nesse momento, os seguranças do shopping tiraram ele de cima de mim", afirmou.

No momento da briga, havia uma sessão de votação na Câmara dos Vereadores, onde Marcos Braz deveria estar, já que antes havia confirmado presença. Mas, em entrevista coletiva, disse que preferiu ir ao shopping com a filha, preterindo estar na "Casa do Povo".