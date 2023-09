Lápis, borracha e papel na mão

O Botafogo segue na liderança do Brasileirão, com 51 pontos. Como o Palmeiras perdeu na rodada, a distância se manteve em sete pontos. Mesmo assim, para o time que chegou a ter quase 95% de chances de título, agora, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, tem 72%, com o Palmeiras na sua cola, marcando 15%. Já o Departamento de Matemática da UFMG aponta 73,3% para o Glorioso, 8,4% para o vice-líder e 7,1% para o Grêmio. Por isso, Tchê Tchê apertou o sinal de alerta com força.

"Claro que liga o sinal. A gente sempre busca a vitória, independentemente de onde seja, em casa ou fora. Infelizmente não vem acontecendo, mas o trabalho é da mesma maneira. São 38 rodadas, era inevitável passar por isso. É ter a cabeça boa. O time que vinha seguindo a gente (Palmeiras) tropeçou também. Então, manteve a mesma coisa, queimou uma rodada. É manter a cabeça boa, descansar e trabalhar para o próximo jogo", disse Tchê Tchê, ao canal Premiere, visando ao duelo com o Goiás, dia 02/10, às 20h, no tapetinho do Nilton Santos.