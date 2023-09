Desde que Bruno Lage assumiu o Botafogo, o desempenho despencou e a torcida, irritada, já começa a coçar a cabeça. Por isso mais um destempero do português na entrevista coletiva, como aconteceu na derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no tapetinho. É a quarta derrota seguida do time, três no Brasileiro e um na Sul-Americana.

No total são 14 jogos à frente do time da Estrela Solitária, que agora não brilha intensamente, apenas pisca-pisca, com quatro vitórias do Mister, seis empates e quatro derrotas, com o aproveitamento caindo da laje para 45,7%. Vendo e sentindo na pele a "revolta" dos alvinegros raiz, o técnico apelou para os torcedores lotarem o Niltão contra o Goiás, em 2 de outubro, às 20h.

"Puxa para cima agora, é o que eles precisam! Porque foram eles que puxaram todos para cima. O torcedor do Botafogo é apaixonado, na primeira rodada estavam 10 mil, hoje estão 50, 60 mil. Foram eles que puxaram. Agora precisam de carinho. E não que 'olha, vamos entregar o ouro, vamos perder…' Não, c...! Perdão… Acreditem como nós! Estavam ali com dez gajos a correr, p...! É o momento de estarmos todos juntos e unidos em busca do título, p...!".