Em lua de mel...

Engana-se quem pensa que a arrancada, mesmo que tímida, do Vasco para fugir de vez do rebaixamento no Brasileirão começou na sapecada, por 4 a 2, em cima do Fluminense, ou na vitória no Maracanã, por 1 a 0, sobre o Atlético-MG. Tudo começou quando o técnico Ramón Díaz colocou Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen, de 34 anos, para fazer a sua estreia com a Cruz de Malta no peito, aos 19 minutos do segundo tempo no jogo com o Grêmio, dia 06/08, sem público em São Januário.

O argentino, mais conhecido como Vegetti, foi lá e marcou o gol da vitória, por 1 a 0, com a total confiança do também hermano treinador. De lá para cá, foram mais cinco jogos e virou um caso de amor, daqueles à primeira vista. Num total de sete partidas pela Vascão, Pablo Vegetti deixou a sua marca seis vezes, um a mais que "badalado" Gabigol, do Flamengo, que em 20 jogos no Campeonato Brasileiro, fez apenas cinco, sendo quatro de pênalti.

Hoje, assim que a redonda rolar, às 20h, no Independência, o Gigante da Colina tem a chance de sair da degola. E é aí que o vascaíno pode bater no peito e dizer em letras maiúsculas

"EU ACREDITO", ainda mais porque uma vitória, o Vascão passa Santos e Bahia, e empata em pontos (26) com o Goiás.