Luxemburgo fecha treino do Corinthians para 'não dar armas' ao Fortaleza na Sul-Americana

O técnico Vanderlei Luxemburgo não quis dar pistas ao adversário e optou por fechar o último treino de preparação para o duelo com o Fortaleza, marcado para esta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O treinador optou também por não divulgar os relacionados.

Luxemburgo, no entanto, não tem jogadores suspensos e nem mesmo machucados. Roni, que vinha realizando tratamento no tornozelo direito, foi visto no gramado e deve ficar à disposição para a partida como opção no banco de reservas.

Nesta segunda-feira, Luxemburgo comandou um treino tático e fez trabalhos individualizados de bola parada. O Corinthians vem tendo um bom aproveitamento pelo alto nos últimos jogos, principalmente com o zagueiro Gil. Após o treino, os jogadores iniciaram a concentração no Hotel Gildasio Miranda, dentro do CT, onde permanecerão até a saída para a Neo Química Arena.

"A gente sabe da importância de decidir o jogo em casa e essa eliminatória não será assim. Acho muito importante dar esse primeiro passo em casa, junto com nossa torcida, sair com resultado positivo para no segundo jogo ter mais tranquilidade e, se Deus quiser, passar de fase", afirmou o atacante Yuri Alberto.

A expectativa é que o Corinthians entre em campo com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon (Fausto Vera) e Renato Augusto; Rojas, Wesley (Pedro) e Yuri Alberto.

Para chegar na semifinal, o Corinthians despachou dois times argentinos no mata-mata. Primeiro eliminou o Newell's Old Boys com vitória, em São Paulo, por 2 a 1, e empate, na Argentina, por 0 a 0. Na sequência, passou pelo Estudiantes nos pênaltis após um triunfo, por 1 a 0, para cada lado.