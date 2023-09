Real Madrid vence Girona fora de casa e reassume liderança do Campeonato Espanhol

O Real Madrid está de volta à liderança do Campeonato Espanhol. Jogando no estádio Montilivi, o time de Carlo Ancelotti bateu o Girona por 3 a 0, com gols de Bellingham, Tchouaméni e Joselu. A partida desta 8ª rodada era um confronto direto pela primeira posição, mas o time da capital foi superior do início ao fim na tarde deste sábado.

Com apenas 16 minutos de jogo, Bellingham recebeu na esquerda e encontrou um lindo passe para Joselu na segunda trave. O centroavante se antecipou à marcação e completou para o fundo das redes. Pouco tempo depois, aos 20, Kross cobrou escanteio e Tchouaméni testou para ampliar o marcador.

Os dois gols no início do confronto esfriaram o ânimo do Girona, que jogava diante da sua torcida em Montilivi. Depois de se recuperar de uma lesão na perna direita, Vinícius Júnior voltou ao time titular do Real Madrid e quase participou de um golaço nos acréscimos da primeira etapa, oferecendo uma assistência por elevação para Toni Kross.

Precisando do resultado para se manter na primeira posição do campeonato, o Girona voltou do intervalo com outra postura, buscando diminuir a vantagem dos merengues. O volante Herrera teve duas oportunidades de marcar de cabeça, mas na primeira parou no goleiro Kepa e na segunda jogou por cima da meta.

No melhor momento do time da casa, o Real Madrid fez mais um. Joselu recebeu com muita liberdade na frente e finalizou com força. O goleiro Gazzaniga fez grande defesa, mas o rebote ficou nos pés do centroavante, que só ajeitou para Bellingham fechar a goleada aos 25 minutos. Nos acréscimos, Nacho Fernández foi expulso, mas não atrapalhou a festa merengue.

A vitória reconduz o time de Carlo Ancelotti para a primeira posição do Espanhol com 21 pontos, mantendo o adversário com 19 - entre eles, na segunda posição, o Barcelona tem 20. Essa foi a primeira derrota do Girona na competição, que começou o final de semana na ponta da tabela.

Mais duas partidas completaram a rodada deste sábado do Espanhol. O Rayo Vallecano recebeu o empate e ficou no empate de 2 a 2. No outro jogo, Getafe e Villarreal ficaram no empate sem gols.