São João de Meriti é o grande campeão geral; Mesquita é vice

Depois de mais de um ano, setembro finalmente trouxe os XXIV Jogos da Baixada 2023, o maior evento socioesportivo da região, uma realização do jornal O DIA, com apresentação do Sesc RJ e apoio da Refit e da Cedae. Das 14 prefeituras da região, 13 se fizeram presentes - só Guapimirim não compareceu. Neste ano, todas as modalidades foram sub-14.

Na classificação final, São João de Meriti, pela primeira vez, foi campeão geral. O segundo lugar geral ficou com Mesquita.

O primeiro dos jogos foi o handebol feminino e o vencedor foi... São João de Meriti, que na final venceu Nova Iguaçu de 18 x 13. Em terceiro ficou Paracambi.

No atletismo feminino, o primeiro lugar ficou com Duque de Caxias (com 112 pontos); Belford Roxo veio em segundo, com a metade: 61; e o terceiro ficou com Nova Iguaçu, que somou 42 pontos. No masculino, São João de Meriti ficou levou ouro (69 pontos); no masculino, São João de Meriti foi campeão (com 69 pontos); Duque de Caxias veio em segundo, com 60; e, fechando o pódio, Paracambi em terceiro, com 45. O prêmio de melhor atleta geral foi para Maria Luiza Serafim Nascimento Conceição, de Caxias; e de melhor técnico, para Bruno Lopes, de São João de Meriti.

No handebol masculino, a equipe de Mesquita foi campeã, com 12 pontos; Nova Iguaçu, a vice, com 10 pontos; e Paracambi, em terceiro, com oito. Mesquita não só levou o primeiro lugar como também é da cidade o melhor atleta: Anderson Vinícius de Oliveira Santos.

No basquete masculino, que aconteceu no segundo final de semana, Mesquita sagrou-se campeã, vencendo Duque de Caxias (que terminou como vice) por 14 x 10 e somou 12 pontos. Mesquita também levou o prêmio de melhor atleta, para Lucas Gustavo.

Em terceiro lugar, ficou a equipe de Nilópolis, com oito pontos, que também levou o prêmio de melhor técnico: Welisson Moura de Melo.

Já no domingo, o futsal masculino recebeu nove equipes, e na final, Magé venceu São João de Meriti, sagrando-se campeão por 2 x 0 e somando 12 pontos. Mesmo vice, São João (que teve 10 pontos) ficou com a medalha de melhor atleta, para Jonathan da Silva. A medalha de melhor técnico foi para o campeão Pedro Paulo.

Nos dias 16 e 17 de setembro, quem recebeu os Jogos foi a Vila Olímpica de São João de Meriti: as meninas do basquete fizeram bonito: na final - jogo duro, aliás, - Caxias venceu Belford Roxo por 9 x 2, sagrando-se a campeã. Além de campeã, Duque de Caxias também levou a medalha de melhor atleta, para o destaque Maria Luíza.

No último sábado, dia 23, o Sesc de São João de Meriti recebeu as meninas do vôlei e a natação (feminina e masculina). A primeira prova foram os 100 metros medley feminino. O primeiro lugar ficou com Giovana de Lima Dias, de Nova Iguaçu (1m17s59), com 9 pontos (que, aliás, também levou o prêmio de melhor atleta); a vice foi Anne Alves Siqueira, de São João de Meriti (1m21s90), com 7 pontos; e o terceiro lugar, com Graziele Galvão Menezes, de Queimados (1m28s38), com 6 pontos.

Na sequência, 100 metros medley masculino. O campeão foi Miguel Alonso Santos da Silva, de Nova Iguaçu (1m11s03), com 9 pontos (que também levou o prêmio de melhor atleta); o segundo lugar foi para Nicola dos Santos Marcô, de Nilópolis (1m12s19), com 7 pontos; e o terceiro, para Gabriel Santos, de São João de Meriti (1m14s60), com 6 pontos.

A terceira prova foram 25 metros livre feminino, em que se sagrou campeã Giulia Vitória Mendes Toledo, de Magé (13s62), com 9 pontos; a vice foi Sara Beatriz Silva Oliveira, de Queimados (15s12), com 7 pontos; e o terceiro lugar, Maria Luiza Queiroz de Lima (16s00), também de Queimados, com 6 pontos.

Depois foi a vez masculina da mesma modalidade: Gustavo Nascimento Virgilio, de Queimados (12s94), foi campeão, com 9 pontos; João Pedro Avelino dos Santos, de Queimados (13s41), foi vice, com 7 pontos; e Marlon Davi Andrade Santos, de São João de Meriti (13s69), ficou no terceiro lugar, com 6 pontos.

Nos 25 metros peito feminino, a campeã (de novo) foi Giovana de Lima Dias, de Nova Iguaçu (16s44), com 9 pontos; a vice, Maitê do Carmo Junior, de São João de Meriti (22s34), com 7 pontos; e o terceiro lugar foi para Vitória Rebeca dos Santos, de Queimados (22s72), com 6 pontos.

Nos 25 metros peito masculino, o campeão foi Arthur Damasceno Figueiredo, de Nova Iguaçu (15s72), com 9 pontos; o vice, Nicola dos Santos Marcô, de Nilópolis (16s12), com 7 pontos; e o terceiro lugar foi para Juan Menezes do Nascimento, de Queimados (17s72), com 6 pontos.

No revezamento 4 x 25 metros livre feminino, o primeiro lugar foi para a equipe de Nilópolis (1m13s87), com 18 pontos; Queimados (1m17s72) veio em segundo, com 14 pontos; e o terceiro lugar foi para a Equipe de Paracambi (1m18s03), com 12 pontos.

No revezamento 4 x 25 metros livre masculino, o primeiro lugar foi de Nova Iguaçu (54s22), com 18 pontos; o segundo, de Queimados (58s97), com 14 pontos; e o terceiro, de São João de Meriti (59s37), com 12 pontos.

Nos 25 m costas feminino, a campeã foi Geovana da Silva Veiga, de Nilópolis (18s29), com 9 pontos; a vice, Sara Beatriz Silva Oliveira, de Queimados (18s79), com 7 pontos; e o terceiro lugar, Anna Luiza Sales de Araújo, também de Queimados (22s75), com 6 pontos.

Na prova masculina dos 25 m costas, Miguel Alonso Santos da Silva, de Nova Iguaçu (15s20), ficou em primeiro, com 9 pontos; Arthur Muniz, de Mesquita (17s16), ficou em segundo, com 7 pontos; e João Felipe Araújo, de Paracambi (18s03), com 6 pontos, fechou o pódio.

Nos 25 m borboleta feminino, Giulia Vitória Mendes Toledo, de Magé (14s16), com 9 pontos, foi a campeã; Anne Alves Siqueira, de São João de Meriti (14s87), com 7 pontos, a vice; e Maria Luiza de Queiroz Lima, de Queimados (16s71), com 6 pontos, ficou em terceiro.

A 12ª prova foi 25 m borboleta masculino e o campeão foi Wladimir de Almeida Borges, de Nilópolis (13s68), com 9 pontos; o vice, Gabriel Santos, de São João de Meriti (14s68), com 7 pontos; e em terceiro ficou Gustavo Nascimento Virgilio, de Queimados (15s06), com 6 pontos.

Na penúltima prova, o revezamento 4 x 25 m 4 estilos feminino, a equipe de Queimados foi campeã (1m14s50), com 18 pontos; São João de Meriti foi vice (1m20s00), com 14; e Mesquita ficou em terceiro (1m27s94), com 12 pontos.

Na última prova, o revezamento 4 x 25 m 4 estilos masculino, houve dois campeões: o primeiro lugar ficou empatado entre São João de Meriti e Queimados. Ambas equipes fizeram em rigorosos 1m09s00), com 16 pontos. O terceiro lugar ficou com Mesquita (1m10s00), com 12 pontos.

No resultado geral feminino, Queimados ficou em primeiro lugar, com 85 pontos; São João de Meriti em segundo, com 58 pontos; e Nilópolis fechando o pódio, com 41.

No geral masculino, Queimados lidera, com 75 pontos; São João de Meriti vem em segundo, com 60 pontos; e Nova Iguaçu ficou em terceiro, com 53 pontos.

No vôlei feminino, Nova Iguaçu ganhou de São João de Meriti por 2 sets a 0 e levou o prêmio de melhor atleta (Gabriella Rodrigues) e de melhor técnico (João Scoralick).

No vôlei masculino, São João de Meriti foi o campeão, vencendo Mangaratiba por 2 sets a 1. Mesquita ficou em terceiro. O segundo set da final foi tão páreo duro que os dois treinadores ganharam o prêmio de melhor técnico: Alessandro Lopes (de São João); e Rosana Ferreira Faria Antunes (de Mangaratiba). É de São João também o título de melhor atleta: Gabriel Sampaio.