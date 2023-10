Equipe mesquitense fez bonito no xadrez

No dia 17, a Vila Olímpica de São João de Meriti recebeu o xadrez e concentração foi fundamental para as nove equipes: Belford Roxo, Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Japeri, São João de Meriti, Paracambi e Seropédica. Esta última só participou do masculino e com apenas dois atletas, que, curiosamente, pelo sorteio, jogaram a primeira rodada entre si: os irmãos Miguel Sampaio (vencedor) x Gustavo Sampaio.

A grande campeã do xadrez deste ano foi Mesquita, tanto no masculino como no feminino. Entre as meninas no individual, a cidade levou ouro (com Raphaela Cardoso) e prata (com Clara Silva). O terceiro lugar foi para Larissa Oliveira, de São João de Meriti. Raphaela também levou o prêmio de melhor atleta e o Josimar Barroso de Castro, também de Mesquita, o de melhor técnico.

Com relação ao masculino, no individual, Mesquita também levou o primeiro (com Otávio Laba, que também levou o prêmio de melhor atleta) e segundo lugar (com Guilherme Moura). A medalha de bronze focou para Enzo Silva, de Caxias. Na equipe geral masculino, Mesquita também foi campeã; Caxias, vice; e Belford Roxo ficou em terceiro lugar. Além do prêmio de melhor técnico que foi para Renato Ferreira Barreto, de Mesquita.