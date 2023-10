Pega a escada!

Tiquinho não balançou a rede, a invencibilidade como mandante acabou e o Botafogo não somou um pontinho sequer. O mês das bruxas começou ontem, mas a verdade é que setembro foi pior que um filme de terror para os alvinegros. Ainda assim, o Fogão segue na liderança isolada do Brasileiro e quer acabar com o pesadelo da torcida hoje, contra o Goiás, às 20h, no Niltão.

Em meio a uma data Fifa e às finais da Copa BR, é bem verdade que o mês passado contou com apenas três rodadas, que foram suficientes para deixar os botafoguenses aterrorizados com a possibilidade de perder um título que parecia bem encaminhado. As derrotas para Fla (2 a 1), Atlético-MG (1 a 0) e Corinthians (1 a 0) serviram como um alerta: se o time não tomar cuidado, o bicho vai pegar em outubro.

Ao contrário de setembro, a tabela para este mês não é tão assustadora, a começar pelo Goiás, que luta contra a degola. Depois, encara Flu (casa), América-MG (fora), Athletico-PR (casa), Fortaleza (fora) e Cuiabá (casa). Hoje, a equipe tem obrigação de vencer para manter a boa vantagem na ponta e não iniciar uma temporada de caça às bruxas, já que parte da torcida considera o técnico Bruno Lage o maior vilão da má fase - contando com a eliminação na Sula, para o Defensa y Justicia, são 4 quatro derrotas seguidas.