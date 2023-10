Olaria vai à final da Copa Rio

O Olaria estará de volta ao cenário nacional em 2024. Depois de uma vitória por 2 a 1 na ida, o Azulão empatou em 1 a 1 com o America, na Rua Bariri, e avançou para final da Copa Rio. Léo Pimenta abriu o placar para os donos da casa, de pênalti, e Guilherme deixou tudo igual.

Agora, o Olaria espera o vencedor do confronto entre Serrano e Portuguesa, que se enfrentam hoje, às 14h45, no Atílio Marotti, em Petrópolis, para saber quem será seu adversário. Na ida, o time da Ilha do Governador venceu por 3 a 2 no Luso-Brasileiro. Com isso, a Lusa precisa apenas de uma empate para ir à decisão. O campeão da Copa Rio tem o direito de escolher entre disputar Série D do Brasileiro ou Copa do Brasil de 2024. Já o vice fica com a outra vaga.