Lúcio comanda!

O líder do Campeonato Brasileiro vive um momento de crise. O técnico Bruno Lage não resistiu após o empate com o Goiás, na segunda-feira, e caiu da laje. O português foi alvo de críticas, gritos de "burro" e xingamentos fervorosos após deixar o artilheiro Tiquinho Soares no banco, e a pressão pela demissão ficou insustentável. O Botafogo apostará em soluções caseiras com Lúcio Flávio e Joel Carli para conquistar o título da competição.

Além da participação na demissão de Bruno Lage, os jogadores também tiveram papel fundamental na conversa com John Textor para definir o substituto. O auxiliar Lúcio Flávio receberá nova chance como treinador, enquanto Joel Carli foi escolhido para assumir a função de auxiliar técnico, segundo o ge. O ex-zagueiro aposentou-se em junho e estava com uma função nas categorias de base do Botafogo.

Lúcio Flávio foi contratado em 2020 para ser auxiliar permanente. O ex-jogador assumiu o posto de treinador interino em duas ocasiões. Em 2021, comandou o Botafogo em quatro partidas, com uma vitória e três derrotas. Já em 2022, esteve em oito jogos, com quatro vitórias e três derrotas.