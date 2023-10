Gordurinha quase no fim

O Alvinegro iniciou a competição sob o comando de Luís Castro. Foi com o português, que o Alvinegro deu sua arrancada e deixou os rivais para trás logo cedo. Ele dirigiu a equipe em 12 jogos, com 10 vitórias, e apenas duas derrotas.

Com a ida de Luís Castro para o futebol saudita, Cláudio Caçapa foi interino. Ele dirigiu o time em quatro partidas, sendo três pelo Brasileirão. Sob o seu comando, o Alvinegro teve 100% de aproveitamento, com direito a oito gols marcados e nenhum sofrido.

Com Bruno Lage, a situação mudou bastante. Com o treinador, a vantagem do time na liderança caiu da laje de 13 para sete.