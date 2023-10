Seleção inicia preparação para Eliminatórias em Cuiabá sem Marquinhos e Neymar

A seleção brasileira iniciou, nesta segunda-feira, em Cuiabá, a preparação para os dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Venezuela e Cuiabá. Dos 23 convocados, 21 jogadores se apresentaram ao técnico Fernando Diniz, que aguarda apenas a chegada de Neymar e Marquinhos para ter o grupo completo. O atacante do Al-Hilal deve se apresenta na noite desta segunda-feira, enquanto o zagueiro do PSG tem chegada prevista para a manhã de terça-feira.

Nenhum dos dois vai perder o primeiro treinamento no gramado. Havia um treino estava previsto para o final da tarde desta segunda ,mas houve uma mudança no cronograma e o grupo realizou apenas atividades físicas na academia. Esta é a segunda Data Fifa com Diniz no comando da seleção, após vitórias por 5 a 1 sobre a Bolívia e 1 a 0 diante do Peru nos dois primeiros jogos. Agora, ele chega para os novos compromissos como finalista da Libertadores pelo Fluminense, que comanda em paralelo ao Brasil.

"Acho que a adaptação continua, principalmente com o técnico Fernando Diniz", disse o experiente volante Casemiro, do Manchester United, ao chegar a Cuiabá. "Quanto mais jogos tivermos com o treinador e com o grupo, melhor. Isso é muito importante, nos adaptarmos mais rápido à forma do treinador jogar. Mas o prazer de estar aqui, a felicidade, acho que é o mais importante", completou.

A seleção tem novidades em relação à última convocação. Uma delas é o retorno de Guilherme Arana, que perdeu a oportunidade de jogar a Copa do Mundo do Catar após sofrer uma lesão grave no joelho em setembro do ano passado, quando era presença frequente nas convocações de Tite. O lateral-esquerdo do Atlético-MG foi chamado por Diniz como substituto de Caio Henrique, do Monaco, cortado por lesão.

"É uma sensação única. Felicidade imensa. Não só a minha, como da minha família também. A minha esposa foi me deixar no aeroporto muito feliz. Então, é uma sensação de felicidade depois de tudo que eu passei. Feliz de estar aqui. Espero aproveitar a oportunidade", celebrou Arana.

O treinador da seleção teve de fazer, ainda, outros três ajustes em sua convocação inicial. Chamou o lateral-esquerdo Carlos Augusto, o lateral-direito Yan Couto e o atacante David Neres para os lugares dos lesionados Renan Lodi, Vanderson e Raphinha. O Brasil enfrenta a Venezuela às 21h30 de quinta-feira, na Arena Pantanal. Depois, visita o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21 horas, dia 17, terça-feira.

Confira a convocação da seleção brasileira, com as mudanças por lesão:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo).

Laterais: Danilo (Juventus), Carlos Augusto (Inter de Milão), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Yan Couto (Girona).

Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Nino (Fluminense).

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Gerson (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Gabriel Jesus (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), David Neres (Benfica), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Júnior (Real Madrid).