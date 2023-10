Neymar e Marquinhos se apresentam e completam a lista da seleção brasileira

O atacante Neymar completou o grupo convocado pelo técnico Fernando Diniz ao se apresentar nesta terça-feira, em Cuiabá, para defender a seleção brasileira nos duelos diante da Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Marquinhos também se juntou ao elenco na parte da manhã, fechando a lista de 23 jogadores.

A seleção faz a primeira atividade com o grupo completo às 17h30, na Arena Pantanal. Principal nome entre os convocados, Neymar falou sobre a preparação e a responsabilidade de disputar um torneio eliminatório.

"É uma expectativa grande de fazer bons jogos, de vencer, de ganhar. E, com certeza, a felicidade é maior ainda de estar representando a seleção brasileira", afirmou o jogador ainda no saguão do hotel.

O atacante comentou ainda sobre a filosofia que começa a ser implantada por Fernando Diniz e enalteceu este início de trabalho. "Ele é um dos melhores treinadores que temos no futebol mundial. A liberdade que ele dá para mim, e para todos os jogadores, além da confiança, é o mais importante", comentou Neymar que está no Brasil desde a última sexta-feira por causa do nascimento da filha Mavie.

Para o zagueiro Marquinhos a adaptação ao estilo de jogo do técnico Fernando Diniz é o grande desafio. "Temos que nos incorporar o mais rápido possível, treinar bastante e saber o que o professor tem para passar. O objetivo é continuar crescendo neste começo de ciclo", disse o jogador do Paris Saint-Germain.

O Brasil está empatado com a Argentina com duas vitórias em dois jogos, mas aparece em primeiro por ter melhor saldo de gols. Nesta quinta-feira, a seleção abre a sua participação enfrentando a Venezuela às 21h30, na Arena Pantanal. Na semana que vem, a equipe volta a campo e visita o Uruguai na terça-feira, em Montevidéu.