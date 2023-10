Federação catarinense afasta árbitro que fez gesto obsceno para torcida em jogo do Figueirense

A Comissão de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol (FCF) afastou o árbitro assistente Alexandre de Medeiros Lodetti após ele ter feito gesto obsceno para a torcida ao fim da derrota do Figueirense para o Inter de Lages por 2 a 1, na última terça-feira, no estádio Tio Vida, pela sexta rodada da Copa Santa Catarina.

"A Federação Catarinense de Futebol (FCF), através do Departamento de Arbitragem, comunica o afastamento do árbitro assistente Alexandre de Medeiros Lodetti, devido ao incidente na partida desta terça-feira (10/10) entre Internacional e Figueirense, no estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages, pela Copa SC. O profissional ficará afastado para um período de reciclagem", diz a federação em nota.

Lodetti faz parte do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ainda não se pronunciou sobre o caso.

O Figueirense é o vice-líder da Copa Santa Catarina, com 11 pontos, um atrás do Concórdia. O próximo desafio é diante do Avaí, na quarta-feira, às 20h, na Ressacada, pela sétima rodada.