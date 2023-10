Cristiano Ronaldo marca duas vezes e Portugal garante vaga na Eurocopa-2024

Sob apoio de um estádio lotado, Portugal confirmou o seu favoritismo nesta sexta-feira ao derrotar a Eslováquia por 3 a 2, no estádio do Dragão, e garantir a classificação nestas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Com um aproveitamento de 100% na competição, a equipe do técnico Roberto Martínez venceu o seu sétimo compromisso, chegou aos 21 pontos, e lidera o Grupo J. O revés mantém os eslovacos na vice-liderança da chave com 13 pontos.

As Eliminatórias definem os 24 países que vão disputar o mais nobre torneio de seleções do continente europeu. O início da competição está marcado para o dia 14 de julho e a sede será a Alemanha.

A partida ainda teve homenagem antes de a bola rolar. O veterano atacante Cristiano Ronaldo recebeu uma placa por completar 200 partidas pela seleção de seu país. Em campo, ele correspondeu ao anotar dois gols no confronto (Gonçalo Ramos abriu o placar que definiu a vitória).

Jogando sob o apoio de sua torcida, a seleção portuguesa logo balançou as redes. Em boa jogada de Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos recebeu um cruzamento na medida para abrir o placar de cabeça aos 17 minutos.

Com maior volume de jogo, Portugal chegou ao segundo gol em cobrança de pênalti. Cristiano Ronaldo bateu firme e garantiu a vantagem de 2 a 0 com menos de meia hora de partida.

Na volta do intervalo, Portugal diminuiu o ritmo e permitiu a reação da Eslováquia. Hancko chutou de fora da área, a bola desviou em António Silva e foi parar no fundo da rede. A resposta veio logo em seguida. Cristiano Ronaldo aproveitou cruzamento de Bruno Fernandes e fez 3 a 1. Lobotka ainda fez mais um para a Eslováquia, mas os visitantes não conseguiram evitar a derrota.

A França também festejou sua classificação nesta sexta-feira, ao derrotar a Holanda por 2 a 1 em Amsterdã. A equipe do técnico Didier Deschamps chegou aos 18 pontos em seis partidas e abriu seis pontos de vantagem para o segundo colocado. Com o revés, os holandeses figuram na terceira colocação com nove pontos.

O triunfo foi construído com um gol em cada tempo de Mbappé. O astro francês abriu o placar logo aos seis minutos ao aproveitar uma trama iniciada por Griezmann para completar de voleio e fazer 1 a 0.

Na volta do intervalo, Mbappé foi decisivo novamente. Ele fez tabela com Rabiot e, com um belo chute da entrada da área, encobriu o goleiro Verbruggen para fazer 2 a 0. Hartman ainda diminuiu o placar fechando a partida em 2 a 1 para os franceses.

No confronto entre os dois líderes do Grupo F, a Bélgica derrotou a Áustria fora de casa por 3 a 2 nesta sexta-feira e garantiu a vaga para a Eurocopa. O resultado deixa os belgas na liderança da chave com 16 pontos, três a mais que os austríacos.

A Bélgica abriu a vantagem de 3 a 0 com dois gols Lukebakio e Lukaku fazendo o terceiro aos 13 minutos do segundo tempo. Quando o duelo parecia definido, veio a reação dos donos da casa. Laimer descontou aos 28 minutos e Sabitzer marcou o segundo a seis minutos do fim da partida. Apesar da pressão pelo empate, a Áustria acabou pecando nas finalizações e amargou a derrota de 3 a 2 dentro de casa.

Nos outros jogos da rodada, o Azerbaijão derrotou a Estônia por 2 a 0 pelo Grupo F. No Grupo B, a Grécia venceu a Irlanda fora de seus domínios por 2 a 0. Já no Grupo J, Islândia e Luxemburgo ficaram no empate de 1 a 1, enquanto a Bosnia Herzegovina derrotou Liechtenstein por 2 a 0.