Portuguesa-RJ e Olaria decidem a Copa Rio

Mesmo com a Portuguesa-RJ garantida na Série D do Brasileirão e o Olaria, que vai disputar a Copa do Brasil de 2024, o que está em jogo, neste sábado (14/10), entre as duas equipes é o título e a possibilidade de levantar a taça da Copa Rio, às 16h, no Luso-Brasileiro. No primeiro jogo, na Rua Bariri, empate em 2 a 2. Quem vencer, leva o troféu e se for empate, a decisão será nos pênaltis.

Comandante da equipe da Ilha do Governador, o técnico Caio Couto acredita na força do Estádio Luso Brasileiro para conquistar seu primeiro título na carreira atuando na categoria masculina e consolidar o ano de 2023, em que chegou em três decisões: final da Taça Rio (pelo Angra Audax), quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D (disputando o acesso) e agora na final da Copa Rio.



“De uma maneira geral, a Portuguesa teve uma boa postura em campo e conseguiu controlar bem o jogo. É lógico que a qualidade do gramado acaba não propiciando um jogo de mais posse de bola e obviamente a gente fica triste com o gol tomado já no minuto final da partida. Mas a Lusa segue forte e focada para que possamos fazer um bom jogo contra o Olaria diante do nosso torcedor e chegar no objetivo final, que é o título”, disse o treinador.

Porém, se este pode ser o primeiro título de Caio Couto na categoria masculina profissional, pelo futebol feminino Caio Couto possui currículo invejável. O técnico é campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2012, pela Seleção Brasileira, do Campeonato Brasileiro de 2017, pelo Santos. Além disso, também foi vice-campeão Paulista de 2016 e 2017(Santos), vice-campeão da Copa do Brasil 2013 (Vitória-PE), campeão Pernambucano 2012 (Vitória-PE) e possui mais sete títulos trabalhando pelas categorias de base de Fluminense e Botafogo.