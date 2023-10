Venezuela será a sede do Pré-Olímpico de futebol masculino em janeiro

A Conmebol divulgou neste sábado as datas e a sede do Pré-Olímpico de futebol masculino, a ser disputado na Venezuela, entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro do próximo ano. As duas melhores seleções garantirão vaga na Olimpíada de Paris-2024.

As cidades venezuelanos que receberão os torneios são Caracas, Valencia e Barquisimeto. Nos próximos dias, a Conmebol divulgará a tabela da competição.

A seleção brasileira defenderá em Paris, caso conquiste a vaga, o bicampeonato olímpico. A tão sonhada medalha de ouro veio pela primeira vez nos Jogos do Rio-2016, no estádio do Maracanã, em uma disputa por pênaltis com a Alemanha.

A segunda conquista foi em Tóquio com vitória sobre a Espanha, na prorrogação, por 2 a 1, em 2021. Além dos dois ouros, o Brasil já conquistou três medalhas de prata (Los Angeles-1984, Seul-1988 e Londres-2012) e duas de bronze (Atlanta-1996 e Pequim-2008).

O Brasil é dono de sete títulos do Pré-Olímpico, à frente da Argentina, com cinco. O Paraguai foi campeão uma única vez, na edição de 1992.