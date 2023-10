Fisiculturista morre aos 29 anos após cirurgia

O fisiculturista Christian Franco Figueiredo, mais conhecido como Chris, morreu na segunda-feira, em São Paulo, aos 29 anos. Viviane Torres, mulher do atleta, foi quem confirmou a morte, por meio de uma publicação nas redes sociais. Eles estavam juntos havia 11 anos.

"É com muita tristeza que venho dizer que Deus recolheu hoje o meu amor Christian Figueiredo para junto Dele. Um marido, filho, irmão, atleta, amigo que deixou um legado incrível", escreveu Viviane, em postagem compartilhada em seu perfil no Instagram.

A causa da morte não foi informada pela mulher de Chris. Em outra publicação nas redes, Fernando Ramos e Ricardo Martins, amigos do fisiculturista, contaram que ele passou por uma cirurgia de baixa complexidade no Hospital das Clínicas, em São Paulo, mas teve um ataque cardíaco após sofrer derrame durante o procedimento.

"Foi inesperado. Era uma cirurgia muito simples de ser feita, mas teve complicações. Infelizmente, ele teve um derrame, e nesse derrame tentaram evitar que o sangramento fosse grave, deu uma parada cardíaca", contou Fernando, em vídeo publicado nas redes.

Christian fazia parte da academia Darkness e competia na categoria Open Bodybuilding. Ele acumula títulos em todas as modalidades do fisiculturismo, incluindo Top1 mr Santos, Top1 MC/Nacional, Top1 Sardinha Classic e Top2 Olympia Brasil. Em julho, o atleta venceu o Musclecontest Brazil.

O velório de Christian Figueiredo ocorre nesta terça-feira, dia 17, no Cemitério Valle Dos Reis, em Taboão da Serra, no interior paulista. O sepultamento é realizado às 14h30, no mesmo local.