RIO NA FRENTE

A Eletronuclear explicou os diferenciais do seu hidrogênio limpo. Além de contar, desde 1997, com um sistema 100% brasileiro que produz hipoclorito de sódio e hidrogênio e do estágio avançado do projeto, a economia de água é outro aspecto essencial para a transição energética.

"O que diferencia nosso hidrogênio, inclusive dos outros que fazem parte das rotas verdes e limpas, é que a gente usa apenas água do mar para fazer eletrólise. A rota alcalina usada no Nordeste usa água doce purificada, cujo uso prioritário é para dessedentação de humanos e animais. Foi muito bem colocado nos debates de terça, que o pessoal está partindo para água de reuso e dessalinização da água para atender a indústria, já que devido às mudanças climáticas, será cada vez mais necessário direcionar o consumo de água para seres humanos, animais e produção de alimentos", disse o engenheiro Nelri Ferreira Leite. "Dessanilização é usada no mundo inteiro, mas há o impacto ambiental. Acho inconcebível fazer uma transição energética dessa forma. Isso mostra o quão inovador é nosso projeto, porque a gente pega só um pouco de água do mar, faz a eletrólise, gera o hidrogênio e volta com ela pro mar sem impacto ambiental nenhum", disse Nelri, destacando que o projeto da Eletronuclear é o único já em fase comercial.