Reforços para hoje são caseiros

Para o clássico de hoje, o Vasco contará com o retorno de duas de suas principais peças: o volante Medel e o meia Paulinho, o que é um alívio para o técnico Ramón Díaz e os torcedores vascaínos.

Medel esteve ausente dos últimos dois jogos do Vasco. Na primeira ocasião, contra o São Paulo, o volante cumpriu suspensão após ser expulso na partida contra o Santos.

Já na segunda, no duelo entre o Cruzmaltino e o Fortaleza, o jogador estava fora do Brasil por conta de compromissos com a seleção chilena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Além disso, havia a possibilidade de Medel não enfrentar o Flamengo por conta de um possível gancho do STJD pela sua expulsão contra o Santos. Mas foi absolvido e poderá atuar tranquilamente.