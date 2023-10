Vasco enfrenta o Internacional para manter sequência positiva em São Januário

Vasco e Internacional protagonizam mais um clássico nacional nesta quinta-feira, às 19h, quando se enfrentam em São Januário, no Rio, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino vem de derrota no clássico com o Flamengo, enquanto o adversário gaúcho fez uma goleada histórica por 7 a 1 sobre o Santos. A partida terá casa cheia, pois todos os ingressos foram vendidos em cerca de quatro horas ainda na última sexta-feira.

Apesar de jogar bem o clássico com o Flamengo, o Vasco foi derrotado por 1 a 0, permanecendo com 30 pontos, em 17.º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. A sequência como mandante, porém, é muito boa: nos últimos seis jogos, venceu cinco (Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e Coritiba) e empatou uma (São Paulo).

Mesmo com a derrota, a atuação do Vasco agradou o técnico Ramón Díaz, que deve manter a mesma escalação. Fora do clássico por problemas musculares, o meia Marlon Gomes e o atacante Rossi não devem ter condições de jogo. O volante Matheus Carvalho, que cumpriu suspensão, está novamente à disposição.

Díaz valorizou a evolução vascaína, mas admitiu que o time precisa de ajustes ofensivos. "A equipe está evoluindo. Estou tranquilo, mas precisamos melhorar da metade do campo para frente, porque tivemos muitas chances contra o Flamengo e não conseguimos concluir. O Internacional vem de uma grande vitória, mas também estava numa situação complicada. Vamos tentar conseguir os três pontos".

A goleada por 7 a 1 diante do Santos, a maior na competição, deu fôlego ao Internacional, que já estava bem ameaçado pelo rebaixamento. Mas segue na zona intermediária da tabela com 35 pontos. Entretanto, precisa reagir como visitante, condição em que não vence há cinco rodadas. Empatou com Flamengo, Goiás e Fluminense, e perdeu para Athletico e Bahia.

O técnico Eduardo Coudet também deve manter a escalação da última rodada. Durante a preparação, o lateral-direito Bustos preocupou após levar uma pancada no tornozelo direito, o que forçaria uma improvisação no setor, já que Hugo Mallo está lesionado. Entretanto, Bustos treinou normalmente na quarta-feira e está confirmado. O atacante Lucca, que cumpriu suspensão, é a novidade no banco.

Coudet elogiou a atuação no time, mas reforçou que o foco precisa estar no Vasco. "O mais importante, mais que o resultado, é como o time vem jogando. Quando as coisas saem bem, desfruto mais pelos jogadores do que por mim. Agora temos que nos concentrar no Vasco. O futebol brasileiro quase não te dá tempo para desfrutar", lamentou.