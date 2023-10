Tite tem tempo valioso à disposição

O Flamengo se desconcentrou por dez minutos e acabou sendo derrotado de virada pelo Grêmio em Porto Alegre. Assim, Tite terá uma semana livre de treinos para corrigir os erros antes dos próximos compromisso da temporada.

Flamengo e Bragantino se enfrentariam neste fim de semana, no Maracanã. No entanto, os representantes da Conmebol queriam promover ajustes no estádio antes da final da Libertadores. Quando chegou ao Flamengo, Tite teve dez dias livres de treinos pela frente. Afinal, os jogos do futebol brasileiro estavam paralisados por conta da Data Fifa. O técnico agora terá um outro tempo livre para promover ajustes.