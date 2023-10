Rafaela Silva é ouro!

Rafaela Silva conquistou a medalha de ouro ontem, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A brasileira derrotou a argentina Candela Brisa Gómez na decisão da categoria até 57kg. Rafaela é a primeira brasileira a conquistar medalhas de ouro no Mundial de Judô, Olimpíadas e Pan-Americano.

"Foi isso que vim buscar. Estou muito satisfeita. Todo minha vida, minha luta sempre foi essa. Foi minha quarta edição dos Jogos. Sempre bati na trave, tive o ouro retirado. Hoje finalmente saiu. Saio muito satisfeita. É um dever cumprido. Vim só com um objetivo. Não paramos por aqui. Já voltamos para o próximo ano, porque queremos Paris 2024", disse Rafaela após subir no lugar mais alto do pódio.

Mais cedo, Alexia Nascimento, Michel Augusto e Larissa Pimeira também conquistaram medalhas de ouro para o Brasil no judô. Amanda Lima e Willian Lima faturaram bronzes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.