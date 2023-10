Laura Pigossi, de 29 anos, ganhou medalha de ouro no tênis feminino dos Jogos Pan-Americanos. A brasileira venceu ontem a argentina Lourdes Carle por 2 sets a 0. A última vez que uma brasileira levou o ouro na categoria foi em 1987, no Pan de Indianápolis, com Gisele Miró. No sábado, Laura também foi ouro nas duplas ao lado da parceira Luisa Stefani.