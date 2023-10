Tati Weston-Webb leva o ouro na última onda e Brasil chega a cinco medalhas no surfe no Pan

Tatiana Weston-Webb conquistou a medalha de ouro no surfe shortboard nos Jogos Pan Americanos de Santiago ao superar a canadense Santa Dempfle-Olin. A vitória só foi conquistada na última onda, na qual a brasileira mostrou todo o seu talento para subir no lugar mais alto do pódio.

Esta é a primeira medalha do Pan Americano conquistada pela brasileira, a oitava colocada do Circuito Mundial de Surfe (WCT), e a quinta do Brasil em Santiago.

Tati Weston-Webb, no entanto, não teve vida fácil para trazer o ouro para o Brasil. Ela enfrentou um mar revolto de Viña Del Mar, que não produziu boas ondas, o que dificultou a execução de manobras por parte dos surfistas.

A brasileira conseguiu engatar uma onda perfeita e muito longa para confirmar o ouro ao receber 7,50 de nota, totalizando 12,33, contra 10,13 da canadense.

OUTROS RESULTADOS

Medalhista de ouro em Lima-2019, Chloé Calmon deixou escapar o bicampeonato do longboard feminino no final da série para a peruana Maria Reyes, que recebeu a nota total de 7,50, contra 6,64 da brasileira, que acabou ficando com a prata. Ela chegou à decisão através da repescagem e por muito pouco não acabou com o título.

Já no Stand Up feminino, Aline Adisaka conquistou a medalha de prata ao perder a bateria final para a colombiana Isabella Gomez Brady. A disputa foi muito acirrada, mas a colombiana levou a melhor ao tirar a nota 7,93. Aline ficou com 7,04.

No masculino, o Brasil também ficou com a prata no Stand Up. Luiz Diniz perdeu a decisão para o americano Zane Schweitzer, que ficou com a incrível pontuação de 16,00. O brasileiro somou 10,23.

Já no longboard masculino, Carlos Bahia ficou com a medalha de bronze. O brasileiro ficou fora da final ao perder para o chileno Rafael Cortez por 14,26 a 3,10.