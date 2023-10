Brasil faz dobradinha no lançamento do disco no Pan com Izabela Rodrigues e Andressa Oliveira

O atletismo brasileiro prometeu surpreender nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e vai cumprindo seu papel. Depois da prata de Caio Bonfim na marcha atlética - estava entre os favoritos -, no domingo, a modalidade subiu ao pódio em dose dupla no lançamento do disco, nesta segunda-feira, com ouro e prata.

A paulista Izabela Rodrigues levou o ouro com lançamento de 59,63 metros, diante de 59,29m da compatriota paraibana Andressa Oliveira, que garantiu a prata. Elas celebraram o resultado positivo enroladas na bandeira do País. O bronze ficou com a jamaicana Samantha Hall (59,14m).

Foi uma superação de Izabela Rodrigues, que no Mundial de Atletismo terminou somente na 22ª colocação, ao lançar 58,45m. A melhora na marca, porém, não garantiria pódio no Pan de Lima-2019 (terminaria em sexto, com Andressa em sétimo, respectivamente).

O Brasil terá dois finalistas nos 100 metros, na noite desta terça-feira. Na primeira semifinal, Felipe Bardi correu 10s33, se classificando pouco atrás do dominicano José Gonzalez, que correu em 10s30, anotando a melhor marca do dia. Na segunda, Erik Barbosa foi o melhor, mas com tempo acima do compatriota. Ele ganhou com 10s43. Na terceira, Paulo André abandonou ao sentir um desconforto no meio da prova. Shainer Rengifo levou com10s36.

Nos 100m feminino, Gabriela Mourão abandonou sua semifinal, enquanto Ana Carolina de Jesus ficou em segundo em sua bateria e se garantiu na final, ao correr em 11s64. A brasileira fez a terceira melhor marca do dia. A única bateria não tinha representantes do País.

O País foi ainda melhor nas semifinais dos 400m, com vitórias nas duas baterias. Lucas Carvalho fez 46s79 na primeira, e Lucas Conceição foi melhor na segunda, com 45s76. Já Tiffani Domingos (52s83) e Tabata Vitorino (55s57) se garantiram na final dos 400m com quinto e oitavo tempos, respectivamente.

LESÃO CONRFIRMADA

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) informou nesta segunda-feira que Daniel Cargnin teve fratura no tornozelo esquerdo. O judoca nem disputou a final de domingo na categoria 73kg com o compatriota Gabriel Falcão por causa da lesão, confirmada após a realização de exames de imagem.

BOAS VITÓRIAS

As equipes masculinas de handebol e polo aquático estrearam bem em Santiago, com triunfos por goleadas de 51 a 19 sobre o México na quadra e 18 a 5 em Porto Rico nas piscinas.