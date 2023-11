Mundial de fisiculturismo reúne 280 atletas nos EUA e paga prêmio milionário ao campeão

Principal campeonato de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia 2023 começa nesta quarta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos. A 59ª edição reúne 280 atletas de todo o planeta em 11 categorias diferentes. O Brasil conta com 33 competidores. Vice-campeão no ano passado, o acreano Ramon Dino, de 28 anos, é a principal esperança de título para o País na competição bodybuilding.

Organizado pela Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB), o Mr. Olympia é disputado anualmente em diferentes países e teve a sua primeira edição realizada em 1965, nos EUA. O bodybuilding tem por objetivo a definição dos músculos, com os vencedores sendo decididos por meio de notas formuladas por um júri especializado. Na última edição, a categoria principal pagou ao vencedor, Shawn Rhoden, US$ 675.000 (aproximadamente R$ 2,8 milhões).

O atleta de fisiculturismo deve combinar uma rotina intensa de treinos de musculação com um rigoroso programa de alimentação, permitindo, assim, o crescimento muscular e a diminuição do percentual de gordura corporal a níveis muito baixos. Para se classificar para o Mr. Olympia, é necessário vencer uma competição nacional antes. A competição é a mais aguarda entre os entusiastas do bodybuilding justamente por reunir os melhores do planeta.

A competição é dividida nas seguintes categorias: Bikini (disputada apenas por mulheres, é avaliado o trabalho de ombros e cintura fina, exigindo um menor volume muscular), Wellness Olympia (categoria feminina que preza os membros inferiores), Fitness (combinação de fisiculturismo e ginástica), Figure (categoria feminina que valoriza volume muscular e cintura fina), Classic Physique (baseado na estética e proporção muscular), 212 (categoria exclusivamente masculina que visa atingir o maior volume de músculos sem ultrapassar a marca de 212 libras, ou 96 quilos), Men's Physique e Women's Physique (combinação de estética e volume muscular), Mr Olympia e Ms. Olympia (categoria principal com destaque para o volume muscular) e Wheelchair (exclusiva para cadeirantes).

Os brasileiros que vão competir no Mr Olympia são: Ramon Dino, Eric Wildberger, Gabriel Zancanelli, Fabio Junio, Eduardo "Edoc" e Junior Javorski (Classic Physique); Felipe Morais e Fabrício Moreira (212); Diogo Montenegro, Caike de Oliveira, Emmanuel Costa, Vinicius Mateus, Vitor Chaves, Edvan Palmeira, Anderson Arruda e Rafael Oliveira (Men's Physique); Josué Monteiro "Gorila Albino" (Wheelchair); Alcione Barreto (Ms. Olympia); Amanda Marques, Brenda Farias, Elisa Pecini, Gessica Brun, Halanna Jully e Maria Rocha (Bikini); Natalia Coelho, Zama Benta e Caroline dos Santos (Woman's Physique); Francielle Mattos, Isabelle Nunes, Renata Guaraciaba, Giselle Machado, Rayane Fogal, Nerilde Garcia, Daniele Mendonça, Ângela Borges e Isamara dos Santos (Wellness).

Mr. OLYMPIA: ONDE ASSISTIR, DATAS E HORÁRIOS

O Mr. Olympia 2023 acontecerá entre os dias 01 e 05 de novembro. O evento será transmitido na Olympia TV - a plataforma cobra US$ 39,99 pela assinatura (cerca de R$ 200). As finais acontecem na sexta-feira, às 20h (horário de Brasília), e no domingo, às 21h. No domingo ocorre um seminário com os competidores.