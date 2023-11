Hipismo chega a liderar disputa por equipes, mas termina com o bronze no Pan de Santiago

A equipe de hipismo brasileira, formada por Pedro Veniss, Marlon Zanotelli, Stephan Barcha e Rodrigo Pessoa ficou com a medalha de bronze, nesta quarta-feira, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Os brasileiros acabaram superados por Estados Unidos (ouro) e Canadá (prata).

Os brasileiros chegaram com grandes chances de ouro. Bastava Rodrigo Pessoa zerar, mas o experiente cavaleiro cometeu duas faltas, deixando o Brasil com 20,32 pontos perdidos. Americanos acumularam 12,37 e os canadenses 17,62. Veniss, Barcha e Pessoa ainda disputam a final do individual na sexta-feira.

Quarta colocada no Pan de Santiago, a equipe do México ficou com uma vaga na Olimpíada de Paris no ano que vem, porque o Brasil já tinha se garantido e abriu um lugar. Americanos e canadenses sãos os outros classificados para os Jogos Olímpicos.

OUTRAS MODALIDADES

Na esgrima feminina, Nathalie Moellhausen passou por cinco adversárias na espada, mas, com problemas no ombro desde as oitavas de final, acabou sendo superada pela argentina Clara di Tella por 15 a 13.

A quarta-feira não foi boa para o polo aquático brasileiro nos jogos da fase de grupos em rodada dupla com os americanos. O time feminino foi derrotado por 25 a 7, enquanto os homens foram superados por 24 a 7. As duas equipes estão classificadas para as quartas de final.