GP de São Paulo de Fórmula 1 vai ter segurança com drones e mil policiais

O GP de São Paulo de Fórmula 1, um dos maiores eventos da capital paulista, vai ter um esquema especial de segurança, a partir desta sexta-feira, quando começam os treinos livres. O patrulhamento será feito por 1,1 mil policiais militares na região do Autódromo de Interlagos até a corrida de domingo. Com tropas especiais da corporação, comandos de Choque, Aviação e patrulhas territoriais.

Também serão usados drones pela Polícia Militar (PM) como reforço na vigilância dos arredores de Interlagos. Segundo o coronel Alexandre Prates, coordenador operacional da PM, as aeronaves vão monitorar a chegada de turistas e das dez equipes que disputam o GP de São Paulo. "Conforme a necessidade, distribuiremos as tropas nas imediações, de acordo com o fluxo de pessoas na localidade."

A escolta dos comboios das equipes que começaram a desembarcar nesta semana, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, também foram ações feitas pelos policiais.

A expectativa é que 260 mil turistas passem pelo autódromo até a corrida, na tarde de domingo. Para atender ao público estrangeiro, a PM mobilizou policiais fluentes em inglês e espanhol para dar suporte aos visitantes.

Um posto de comando no autódromo para centralizar informações e coordenar o patrulhamento também vai ser organizado. Haverá uma sala de gerenciamento de crises com monitoramento por câmeras, com policial responsável por monitorar o que acontece dentro e ao redor de Interlagos.

Os fãs estrangeiros terão um atendimento especial por ligações telefônicas no 190 ou também nos números 911 e 112, telefones de emergência nos EUA e na União Europeia, respectivamente, com atendimento 24 horas.

A PM iniciou as operações nas imediações do autódromo há cerca de duas semanas. Os objetivos principais são a detenção de foragidos da Justiça e as apreensões de armas de fogo ilegais e veículos roubados.