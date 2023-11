Samuel Xavier e o abraço da sorte

Dos nomes decisivos do Fluminense no mata-mata da Libertadores, um conseguiu se afirmar como peça fundamental após período de desconfiança: Samuel Xavier. Autor de gols importantes contra o Argentinos Juniors nas oitavas de final, o lateral-direito conseguiu a redenção sob o comando de Fernando Diniz, que também foi seu treinador no início da carreira, quando defendia o Paulista de Jundiaí.

Abraço de torcedor deu sorte

No dia 9 de dezembro de 2021, na vitória por 3 a 0 contra a Chapecoense, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, o torcedor Julio Cesar, de 18 anos, invadiu o gramado do Maracanã, deu um abraço em Samuel Xavier e conseguiu tirar uma foto com o jogador. A imagem circulou em todas as redes sociais após a partida como o famoso "abraço da sorte".

"Eu pulei o muro do Maracanã, passei entre os guardinhas e fui correndo. Queria muito sair correndo pelo campo e acabou que eu vi a oportunidade de abraçar o Samuel, vi ele ali na minha frente e pensei 'pô, eu vou correr nele' se você ver no vídeo eu fico meio barata tonta (risos). Aí eu abracei ele. Até hoje as pessoas curtem a foto quando ele joga bem, faz um gol...", relatou o torcedor ao MEIA HORA.

Reencontro com Diniz

Em 2010, Fernando Diniz comanda Samuel Xavier, então recém-promovido aos profissionais, no Paulista de Jundiaí. Volante de origem, o jogador foi deslocado para a lateral após conversas com o treinador e se adaptou rapidamente. Começou uma nova era outra função dentro do gramado.

Eles voltam a trabalhar juntos em maio de 2022, quando Diniz chega para sua segunda passagem pelo Tricolor. Foi questão de tempo para o jogador virar titular e se tornar peça de confiança do atual treinador da Seleção Brasileira.

Fundamental em 2023

Mesmo com a chegada de Guga, ex-Atlético-MG, Samuel Xavier não abaixou a guarda e continuou sua saga de afirmação com a camisa tricolor. Aos 33 anos, o defensor está no auge de sua carreira e pronto para coroar um grande ano com a taça da Liberta.

O camisa 2 foi o grande responsável pela classificação do Flu para as quartas. Contra o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, o jogador acertou um lindo chute no ângulo esquerdo aos 42 minutos. No jogo de volta, quando o confronto parecia que seria definido nos pênaltis, Samuel marcou mais um golaço aos 41 do segundo tempo e garantiu a vaga.

Samuel Xavier, agora, vê de perto a chance de colocar em seu currículo um dos grandes sonhos de um jogador do futebol brasileiro e também seu nome na história do Fluminense com o título sobre o Boca Juniors, sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã. Pela "Glória Eterna".