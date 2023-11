Sonho vira pesadelo!

Deu tilte no time do Flamengo, principalmente, quando Gerson foi expulso no primeiro, justamente quando era muito melhor que o Santos. Ontem, no Estádio Mané Garrincha, o Rubro-Negro tentou fisgar o Peixe para se firmar no G-4 e ficar próximo ao líder Botafogo, mas se enrolou no anzol. Pedro marcou para o Mais Querido, enquanto Nonato e Joaquim fizeram para o time santista, que comemorou como fosse um título, porque, na verdade, briga contra a degola.

O Fla foi quem começou comandando as ações ofensivas da partida. Aos 20 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio, Léo Pereira desviou de cabeça e Pedro completou para o gol, em jogada ensaiada.

O ânimo do Fla foi freado por uma sequência de erros da defesa, que proporcionou uma falta na intermediária para o Peixe. Após a zaga cortar, Nonato acertou um belo chute e deixou tudo igual.

Após sofrer o empate, o Flamengo se complicou ainda mais após a expulsão de Gerson, aos 41 minutos. Em um segundo tempo bastante morno, a partida foi decidida nos minutos finais. Joaquim, aos 43, e arriscou uma bomba de longe e acertou no canto baixo do goleiro Rossi para dar a vitória ao Santos.