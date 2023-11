Evanilson não perde jogos do Flu

Já Evanilson, do Porto, subiu para os profissionais do Fluminense num momento mais conturbado e não teve a experiência de disputar a Libertadores, ao contrário das outras revelações. Ainda assim, sabe o peso da competição para os tricolores. De Portugal, ele também garante 'presença' na final e aposta na mescla entre Moleques de Xerém e o Time de Guerreiros.

"Eu me sinto muito feliz por eles chegarem a uma decisão tão importante. Tomara que consigam esse título merecido. Estarei na torcida por este título inédito. Aliás, sempre que posso, assisto aos jogos do Fluminense. Às vezes, é muito difícil por causa do fuso horário".