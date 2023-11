Pai de Luiz Henrique foi 'vidente'

Dos quatro, Luiz Henrique é o único que joga no sábado. Mas, pelo fuso horário na Espanha, o atacante do Betis terá tempo para acompanhar a decisão que, segundo ele, o pai garantiu que o Fluminense voltaria a disputar. Desta vez, terminaria com final feliz, ao contrário da decepção que tanto ouviu falar de 2008.

"Meu pai sempre me falava sobre aquele jogo (2008), que foi uma festa linda no Maracanã, mas que a perda foi algo muito triste. Só que ele sabia que, um dia, o time voltaria à final e conquistaria o título. Espero que seja agora e que, aonde quer que ele esteja, comemore demais", afirmou Luiz Henrique, completando:

"Eu me sinto um pouco parte dessa campanha porque ajudei o Fluminense a dar o primeiro passo. A galera está de parabéns e tem tudo para ser um dia bem especial".