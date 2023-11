Novinhos 'on' pelo Flu

Eles deixaram o Fluminense, mas o carinho pelo clube que os revelou continua grande e, mesmo longe do Maracanã, darão um jeito de acompanhar a final da Libertadores contra o Boca Juniors, amanhã, às 17h (de Brasília). Moleques de Xerém, Evanilson, Luiz Henrique, Marcos Junior e Matheus Martins estarão na torcida pelo título inédito no Maracanã, e mandam boas energias aos jogadores.

Para Matheus Martins e Luiz Henrique, a conquista da Libertadores terá um gosto mais especial, porque participaram da campanha do Brasileirão do ano passado, que garantiu a vaga na competição e deu o primeiro passo rumo à Glória Eterna.

"Eu me sinto muito feliz de ver o Fluminense chegando na final da Libertadores, é um grupo muito unido e mereceu. Tenho um carinho enorme pelo Fluminense e pelo grupo que sempre me acolheu. Com certeza vou assistir a essa final, mandando boas energias para que o título seja conquistado", disse Matheus Martins, que estará na Inglaterra, onde defende o Watford, e atua no maior campeonato do mundo.