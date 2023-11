Cano já fez gols em finais pelo Flu

Campeão de dois Cariocas pelo Fluminense, o argentino já mostrou poder de decisão em finais, ambas contra o poderoso Flamengo. Em 2022, fez os dois gols do 2 a 0 que garantiu o título, além de ter marcado no 1 a 1 da ida. E em 2023, fez outros dois na goleada histórica de 4 a 1, após derrota por 2 a 0 no primeiro confronto.

"Não sei como vai ser. Mais à frente eu vou entender tudo o que está acontecendo agora. Se conquistar essa taça, quando eu não for mais jogador e olhar para trás e souber que deixamos uma marca importante no Fluminense, vai ficar mais representativo tanto na história do clube quanto para mim", comentou o artilheiro.