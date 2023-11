Diniz faz mistério e avisa: 'estamos preparados'

Na véspera da grande decisão da Libertadores, o elenco do Fluminense fez o reconhecimento do Maracanã. Antes, o técnico Fernando Diniz e o capitão Nino concederam entrevista coletiva. O treinador fez mistério sobre o time titular para a final.

"Diferente do Almirón (técnico do Boca Juniors), vão ter que imaginar. Tem essas possibilidades, talvez outras. Se a dúvida está aí, vou deixar como está. Com o John Kennedy, você ganha mais profundidade, e com um cara no meio, em tese, você ganha mais recurso no meio de campo. A base de minha estratégia é colocar o melhor time para cada jogo e é o que vou fazer amanhã (hoje). Contra o Olimpia, o time teve menos gente no meio de campo e soube se ajudar sem perder consistência. Hoje é outro momento, e vou procurar botar o melhor para jogar. Já sei o time há um tempinho", disse Diniz.

Diniz pregou respeito ao Boca e citou qualidades do rival argentino para decisão contra o Fluminense.

"São duas equipes que chegaram com muito mérito na final. Temos muito respeito pelo Boca que fez muita coisa para chegar à final. É um time que sabe marcar e jogar muito bem. Analisamos muitas partidas do Boca. É um time muito dedicado e com grande qualidade. É um jogo que tem muito equilíbrio e tem tudo para ser um grande jogo".

O treinador do Tricolor não está preocupado com a ótima fama do goleiro do Boca nas disputas por pênaltis.

"Temos muito respeito pelo Boca. Claro que é algo que chama a atenção. Treinamos pênalti, posso te garantir, o Flu se preparou para todos os cenários".