Fabrício Bruno quer sair do clube

A temporada ainda não acabou, mas o Flamengo já tem preocupações fortes para 2024. Isso porque, um dos poucos destaques positivos do Mais Querido no ano deseja sair do clube na próxima janela: Fabrício Bruno.

O zagueiro vive grande fase. Dessa forma, o atleta, de 27 anos, quer aprovar que está valorizado para se transferir ao futebol europeu. Por esse motivo, inclusive, recusou a oferta de extensão contratual do Flamengo.

O Flamengo terá que ir com tudo no mercado em busca de zagueiros. Fabrício Bruno quer sair, Rodrigo Caio não vai renovar e o Mais Querido busca as saídas de Pablo e David Luiz.